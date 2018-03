Bereits im letzten Sommer musste Valentina Pahde (22) in ihrer Rolle als Sunny eine große Enttäuschung bei GZSZ erleben. Kurz vor ihrer Hochzeit mit Vince (Vincent Krüger, 26) wurde sie von ihm betrogen, zur Eheschließung kam es nicht mehr, Sunny trennte sich. Und das Glück scheint auch in der Beziehung mit Felix (Thaddäus Meilinger, 35) nicht auf sie zu warten. In der Jubiläumsfolge zum 25. Geburtstag der beliebten Daily Soap scheint es ganz so, als wolle sie mit ihrem Verlobten vor den Altar treten. Doch kommt Sunny vorher noch hinter seine kriminellen Machenschaften? Das könnte in einem riesigen Liebes-Drama enden! In der Episode am 17. Mai wird sich bei RTL zeigen, ob die Enkelin von Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 56) endlich glücklich wird.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de