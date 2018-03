In diesem Jahr jährt sich der Tod von Musiklegende Michael Jackson (✝50) schon zum achten Mal. Seine Familie vermisst den King of Pop immer noch schmerzlich. Prince Jackson (20) hat sich nun eine großartige Hommage an seinen Vater einfallen lassen: Die Wade des prominenten Körperkunst-Fans ziert nun ein Michael-Jackson-Tattoo. Neun Stunden musste er dafür beim Tätowierer ausharren. Das Ergebnis kann sich aber wirklich sehen lassen – und ist eine schöne Geste!



