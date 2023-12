Würde Rick Kavanian Kollegen bei "Masked Singer" erkennen?

Er steht in den Startlöchern. Bei The Masked Singer findet sich am Samstagabend neben den üblichen Rategästen noch ein weiteres, neues Gesicht an der Seite von Ruth Moschner (47) ein. Rick Kavanian (52) ersetzt bis zum Ende der Staffel Musiker Álvaro Soler (32). Als langjähriger Schauspieler und Comedian hat er da in seiner Karrierelaufbahn schon mit einigen Prominenten zusammengearbeitet. Mitunter für "Bullyparade" stand er lange Zeit vor der Kamera. Doch würde Rick seine Schauspielfreunde sofort unter den Masken erkennen?

"Auf jeden Fall. [...] Dafür haben wir wirklich viel zu viel Zeit miteinander verbracht", sagt der 52-Jährige gegenüber ProSieben. Ähnlich gehe es da seinen Freunden. Als Rick einst selbst als Rosty an der Show teilnahm, habe Michael "Bully" Herbig (55) ihn sofort erkannt – ohne überhaupt zu wissen, dass sein Kumpel dabei ist. "Dann sieht er diesen Roboter und schreibt mir direkt: 'Alter, was machst du da?'", erinnert sich Rick. Seine Teilnahme konnte er ihm ab da nicht weiter verheimlichen: "Wir haben vor und hinter der Kamera so intensiv und lange Zeit miteinander verbracht… Das Gleiche wäre es bei Christian Tramitz (68)."

Unterstützt werden Rick und Ruth diesmal von einem Geschwisterduo. Carolin Kebekus (43) und ihr Bruder David Kebekus werden das Rateteam zusätzlich verstärken. Ob es ihnen jedoch gelingen wird, einen der verbleibenden sechs Promis zu erraten, bevor die nächste Maske fällt, bleibt abzuwarten.

ProSieben/Willi Weber Rick Kavanian bei "The Masked Singer"

Getty Images Rick Kavanian und Michael "Bully" Herbig, 2015

Getty Images Christian Tramitz, Michael "Bully" Herbig und Rick Kavanian, 2007

