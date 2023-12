So kommt Rick Kavanian bei den "The Masked Singer"-Fans an

Kann er die Zuschauer von sich überzeugen? Biszur vergangenen Woche saß noch Álvaro Soler (32) am Pult des The Masked Singer-Rateams. Doch dieser wird ab jetzt von Rick Kavanian (52) ersetzt. Der Komiker hatte schon in der siebten Staffel als Kandidat mitgesungen und darf jetzt auch selbst rätseln. Heute Abend absolvierte er seinen ersten Auftritt neben Carolin (43) und David Kebekus sowie Ruth Moschner (47). Das sagen die Fans zu Rick im Rateteam!

Auf X, ehemals Twitter, scheint der Comedian bei den meisten ziemlich gut anzukommen! "Rick Kavanian ist so süß" und "Können wir uns darauf einigen, dass Rick Kavanian einfach toll ist?" lauten nur zwei Kommentare. Ein weiterer Zuschauer merkt an: "Eindeutig eine Bereicherung für die Jury." Einige finden allerdings, dass seine Rateteam-Kollegin ihn etwas unfair behandelt. "Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass Ruth es nicht versteht, mit Rick zu interagieren. Rick versucht etwas zu sagen und sie schaut ihn gar nicht erst an. Schon auch unangenehm", schreibt beispielsweise ein Fan.

Was bei den "The Masked Singer"-Zuschauern allerdings wirklich nicht besonders gut ankommt: Ruths Make-up! Der auffällige blaue Lidschatten scheint nicht jedermanns Ding zu sein. Hat Ruth Moschner sich heute wieder selbst geschminkt... als Teenie?", schreibt ein User im Netz. Ein weiterer meint: "Welche Maske soll Ruth darstellen?"

ProSieben/Willi Weber Carolin und David Kebekus Ruth Moschner und Rick Kavanian bei "The Masked Singer"

Getty Images Rick Kavanian, Schauspieler

ProSieben/Willi Weber Ruth Moschner und Rick Kavanian bei "The Masked Singer"

