Ihre Teilnahme bei Let's Dance verlangt Vanessa Mai (24) echt einiges ab! Die Schlagersängerin schlägt sich zwar sehr gut in der Tanzshow und konnte sogar schon 26 Punkte für eine Performance mit Christian Polanc (38) rausholen – aber wer schön tanzen will, muss eben auch hart dafür arbeiten. Nicht jede Figur klappt im Training direkt auf Anhieb, wie Vanessa mit einem Facebook-Video beweist: Statt zarter Eleganz zeigt die Sängerin einen heftigen Sturz auf den Boden! Doch anstatt sich zu ärgern, lacht die ehemalige DSDS-Jurorin den Fauxpas einfach weg und freut sich auf die vierte Liveshow, für die die Promis und Profis nicht nur ihre einzelnen Performances vorbereiten: Die Zuschauer können sich auch auf ein Girls vs. Boys-Tanzbattle freuen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de