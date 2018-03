Ist Grace Capristo (27) Single oder nicht? Seit Monaten gibt es Verwirrung um den Beziehungsstatus der Sängerin. Nachdem sie Ende 2015 bei der Verleihung des Bambis ein Liebes-Comeback mit Fußballer Mesut Özil (28) feierte, wurde es anschließend ruhig um das Paar. Zuletzt war von einer Trennung die Rede. Gibt es jetzt vielleicht einen neuen Mann an Grace’ Seite? Wir haben die 27-Jährige, die ihr Privatleben gerne unter Verschluss hält, beim Echo mal gefragt, wie es ihr in Liebesdingen aktuell geht! "Ich bin grundsätzlich glücklich. Es gibt keinen Grund, nicht glücklich zu sein", sagt die Musikerin im Interview mit Promiflash. Glücklich vergeben also? "Ich bin glücklich mit mir selbst." Ob sie noch zu haben ist, bleibt wohl weiter Grace’ süßes Geheimnis...



