Bei Let's Dance 2017 sorgt vor allem Pfundskerl Faisal Kawusi (25) für ordentlich Spaß. Der Comedian nutzt jede Chance, seine Mitmenschen zum Lachen zu bringen – so auch in seinem aktuellen Instagram-Video, in dem er eine eigens kreierte Choreo tanzt. Faisal beweist damit allen: Mit Humor entstehen doch einfach die coolsten Tänze.



