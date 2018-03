Unerwarteter Auszug bei "BERLYN": Taynara Joy (20) verlässt die coole Hauptstadt-WG! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin zieht es jetzt in eine andere Stadt, wie sie im Gespräch mit Promiflash verraten hat: "Ich bin nämlich vor Kurzem nach Köln gezogen – ich war ja bei der Serie 'BERLYN' dabei – und jetzt bin ich bei 'DailyCologne'", erzählte die hübsche Blondine. Die Fans müssen also nicht auf Taynara verzichten! Aber was ist der Grund für den plötzlichen Serien-Wechsel? "Das hatte gar nicht mal so berufliche Gründe. [...] Ich war jetzt eine Zeit lang in Berlin, aber dann habe ich doch im Herzen gemerkt, dass ich eine Rheinländerin bin!", gestand die 20-Jährige.



