Können sich die Fans von Dagi Bee (22) und Bibi Heinicke (24) jetzt etwa doch auf gemeinsame WG-Videos ihrer Lieblinge freuen? Vor wenigen Tagen verkündete ein Jugendmagazin als Aprilscherz, dass die YouTuberinnen zusammen eine WG in Miami gründen wollen – inklusive ihrer Freunde Eugen Kazakov und Julian Claßen (23). Für die beiden und ihre Fans ist schnell klar, dass es sich bei der Nachricht nur um einen Joke handelt. Doch genau der bringt Dagi jetzt auf eine witzige Idee, wie sie gegenüber Promiflash verrät: "Witzig ist, dass ich wirklich in zwei Wochen nach Miami fliege und vielleicht ist sie ja auch da, dann können wir ja vielleicht einen Prank machen, dass wir jetzt wirklich in der Wohnung sind!" Ob das lang ersehnte Video-Comeback der YouTube-Stars im Doppelpack nun wohl doch in Miami stattfinden wird?



