Hat sich DSDS damit selbst ins Aus geschossen? Der überraschende Rauswurf von Publikumsliebling Alphonso Williams (54) sorgt bei den Superstar-Fans derzeit für ordentlich Diskussion. Viele Zuschauer können die Entscheidung, Alphonso nicht in die Mottoshows zu nehmen, überhaupt nicht nachvollziehen. "Wieso ist Alphonso heute nicht bei DSDS dabei? Unfassbar! Er war der Beste und ein Supertyp! We want Alphonso back", lautet nur einer der zahlreichen Twitter-Posts. Einige Fans sind sogar so sauer, dass sie das TV-Format jetzt sogar komplett boykottieren wollen. Ob, sich der Sender mit dem Rausschmiss des Sängers einen Gefallen getan hat? Vermutlich nicht! Schließlich kämpft die Musikshow seit Staffelstart mit miesen Quoten. Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de