Ist das etwa der Startschuss für eine richtig fette Karriere? Im Musikvideo zu Mama Carmens (51) neuer Single "Island in the Caribbean" ist gleich die ganze Familie Geiss mit am Start. Doch während die TV-Millionärin darin seelenruhig mit ihrem Gatten Robert (53) am Strand-Lagerfeuer knuddelt, stehlen ihre Töchter Davina (13) und Shania (12) ihr einfach eiskalt die Show! Steckt dahinter etwa ein ausgefuchstes Kalkül? Schließlich verriet Nesthäkchen Shania bereits in einem Promiflash-Interview: "Ich will gerne Model werden. [...] Ich glaube, das würde mir auch Spaß machen, weil ich liebe das dann, diese schönen Kleider zu sehen." Sogar ein Modelvertrag für das Promi-Töchterchen ist schon in Arbeit. Da kommt so ein Karriere-Boost à la Mama doch sicher ganz gelegen!



