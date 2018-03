Klare Worte von Alphonso Williams (54): Der Ex-DSDS-Kandidat kehrt TV-Castings den Rücken! Nach seinem plötzlichen und überraschendem Show-Aus wünschen sich viele Fans seine Rückkehr. Einen Gastauftritt kann sich der Publikumsliebling gut vorstellen – einen zweiten Casting-Marathon hingegen nicht, wie er Promiflash verrät. "Das tue ich mir nicht mehr an. Das ist für mich die allerletzte Chance gewesen. Die Jüngeren haben noch mehr Chancen auf der Bühne zu stehen. Ich bin ja jetzt auch 54 und jetzt ist mein Weg mit Gesangsshows beendet”, erklärte der Sänger. Aber wer weiß – vielleicht holt DSDS ihn ja wirklich noch einmal als Gast in die Sendung!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de