Eigentlich wollte sie sich gar nicht verlieben! Jetzt hat Fitness-Model Lisa (20) G. doch einen Neuen – und scheint darüber mindestens genauso happy wie über ihr glückliches Single-Leben! Im Oktober 2016 ging ihre Beziehung zum Fitness-Weltmeister André Merzdorf in die Brüche. Nach sieben Monaten trennten sich die beiden Sport-Fans im Guten. Danach ließ die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin die Männerwelt gerne wissen: Sie ist auch ohne Beziehung glücklich! Wie schnell sich so etwas ändern kann! Im Gespräch mit Promiflash verriet die Schönheit jetzt, dass es doch einer geschafft hat, ihr Herz zu erobern: "Ich habe ehrlich gesagt gerade jemanden kennengelernt. Ich weiß nicht, worauf das hinausläuft und ich sag dazu auch noch nichts. Ich lasse mir auf jeden Fall Zeit und lass das Ganze langsam angehen." Und wo haben sie sich kennengelernt? Natürlich im Fitness-Studio.



