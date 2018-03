Jenny Elvers (44) ist Schauspielerin, Moderatorin, Model und Schmuckdesignerin. In Zukunft kann sie aber noch eine weitere Berufsbezeichnung in ihren Lebenslauf schreiben: Sie ist Geisterjägerin! Gemeinsam mit Alena Gerber (27) und Sohn Paul an ihrer Seite eröffnete sie gestern die neueste Attraktion im Heide Park Resort in Soltau: "Ghostbusters 5D – Die ultimative Geisterjagd". Im Interview mit Promiflash verriet die Blondine, warum sie sich auf diesen Job besonders freut: "Ich mag Achterbahnen und Loopingbahnen total. Alles, was so schön schnell geht, wo sich der Magen so richtig schön umdreht." Angst verspürt sie bei all der Action nicht: "Ich hab schon so viel erlebt im Leben, ich fürchte mich vor gar nix mehr!", erzählte sie weiter. Und als echter Freizeitpark-Fan ließ sie es sich natürlich nicht nehmen, die erste Testfahrt selbst anzutreten. Alena durfte hingegen nur zuschauen. Das Model erwartet nämlich ihr erstes Kind.



