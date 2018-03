Rapunzel statt Pixie ist das neue Haarstyle-Motto von Kim Hnizdo (20) – und die ist mehr als happy mit ihrem neuen Look! Das Model musste beim legendären Germany's next Topmodel-Umstyling 2016 mächtig Haare lassen und erobert seine Mähne jetzt Strähne für Strähne wieder zurück. Das begeistert die Blondine nicht nur privat, wie sie Promiflash bereits im Januar verrät. "Mit der Länge wie jetzt kann man eben auch ein bisschen mehr machen. Ich kann sie jetzt streng nach hinten machen, ich kann sie jetzt auch mal, wie es bei einem Job gewünscht ist, ein bisschen auffälliger stylen", berichtete sie freudig auf der "Lambertz Monday Night 2017" in Köln.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de