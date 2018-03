Mit ihrer Verlobungsnachricht hat Sylvie Meis (39) am Mittwochabend alle überrascht. Über die Beziehung zu dem arabischen Geschäftsmann Charbel Aouad wusste man bisher nur wenig, auch Gerüchte um eine mögliche Verlobung gab es zuvor nicht. Nun zeigte sich das glückliche Paar zum ersten Mal in der Öffentlichkeit in Hamburg und Sylvie strahlte dabei megahappy – und jeder durfte ihren wunderschönen Klunker sehen!



