Modische Schwierigkeiten bei Sebastian Pannek (30)! So gut angezogen wie heute ist der Bachelor nicht immer gewesen. Auch das Model kann auf den einen oder anderen modischen Fauxpas zurückblicken. Welchen Fehltritt er sich in der Vergangenheit geleistet hat, verriet er Promiflash im Interview: "Ja, als ich ein Teenager war, gab es natürlich Modesünden. Ich muss sagen, ich habe nicht jeden Trend mitgemacht. Zum Beispiel die hohen Buffalos oder so. Es gab ja auch Männer oder Jungs, die die getragen haben. Da war ich jetzt nicht so ein Fan von. Ja, aber eine Adidas-Knopfhose hatte ich auch mal an." Und damit war Sebastian ganz bestimmt nicht der einzige Promi...



