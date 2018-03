Ehrliche Worte von Courtney Stodden (22)! Die Blondine sorgte in der Vergangenheit immer wieder mit ihrem Verhalten für ordentlich Gesprächsstoff. Zuletzt filmte sich das Reality-Sternchen sogar beim Kiffen. Jetzt überraschte Courtney allerdings mit einer ganz anderen Seite: Auf Instagram sprach sie offen über ihre Depression: "Ich fühle mich heute nicht so gut. Gestern habe ich mich auch nicht so toll gefühlt. Die Depression ist so hart zu bekämpfen", gestand die 22-Jährige. Es sei für sie sehr anstrengend sich durch den Tag zu kämpfen. Courtney will aber anderen Betroffenen Mut machen: "Alles, was wir wirklich am Ende des Tages tun können, ist, versuchen glücklich zu sein und meistens ist das leichter gesagt als getan – die meiste Zeit ist das."



