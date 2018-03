Mega-Comeback der Kelly Family – aber ohne Maite Kelly (37)! Auch wenn ihre Geschwister mit ihrem neuen Album gerade die Chartspitze stürmten, bereut die Sängerin ihre Abwesenheit nicht. Beim Echo verriet sie Promiflash, dass sie ihrer Familie den Erfolg von ganzem Herzen gönnt: "Wir telefonieren fast jeden Tag. Also, es ist einfach unglaublich schön! Wirklich, ich find’s auch gut, dass sie erst mal wieder in die Gänge kommen. Dass es auch noch erfolgreich ist." Maite hat derzeit ein eigenes Großprojekt – sie startet als Schlagersängerin durch. Also selbst wenn die Kellys jetzt getrennte Wege gehen: Neid unter Geschwistern gibt es bei ihnen nicht!



