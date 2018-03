Auf einmal gar nicht mehr Paparazzi-scheu? Am 12. April ließ die sonst so auf ihr Privatleben bedachte Sylvie Meis (39) ihre Fans an ihrem Liebesglück mit Charbel Aouad teilhaben: Superhappy verkündete sie ihre Verlobung mit dem Geschäftsmann via Social Media. Seitdem lassen sich die Moderatorin und ihr Liebster auffällig oft von den Paparazzi erwischen. Ganz entspannt lächelt die 39-Jährige mit Charbel für die neugierigen Fotografen: Zuerst beim Verlassen eines Hamburger Hotels und dann auf dem Weg zu einem Dinner. Sylvie posiert sogar – ganz zur Freude der Kameramänner – für ein paar Schnappschüsse noch einmal vor der Tür. Das muss wahre Liebe sein!



