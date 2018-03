Großes Köln 50667-Comeback für Jeremy Grube (23)? Der Schauspieler ist letztes Jahr bei der Reality-Seifenoper ausgestiegen. Seitdem hoffen viele Fans darauf, dass der 23-Jährige vielleicht doch noch in die Sendung zurückkommt. Im Gespräch mit Promiflash hat Jeremy jetzt aber klar gestellt: Ein Köln-Revival ist für ihn ausgeschlossen! "Rückkehr kommt deswegen für mich nicht in Frage, weil, wie gesagt, der Fokus einfach auf der Musik liegt. Und ich da jetzt genau das gefunden habe, was ich immer machen wollte", erklärte der Musiker. Bislang läuft da für Jeremy auch alles nach Plan: Mit seiner neuen Single "Nie Nie Mehr" begeistert er nämlich gerade seine Fans.



