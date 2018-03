Stil-Ikone Sophia Thomalla (27)! Mit süßen Sechzehn sieht sie noch aus wie der nette Teenager von nebenan, trägt braunes, glattes Haar und einen typischen 2000er-Look. Nur zehn Jahre später hat sie ihren persönlichen Stil gefunden, wie sie Promiflash verrät. "Mir ist es wichtig, dass es irgendwie ein Dress ist, was mir steht, wo ich mich drin wohlfühle, wo man nicht alle zwei Minuten dran herumzuppeln muss. Es muss halt immer was sein, wo ich den ganzen Abend drin stehen kann und nicht irgendwie ein Kleid, in dem ich keine Luft kriege", erzählt die schöne Schauspielerin. Der sexy Glam-Rock-Look wird durch ihre Tattoo-Sleeves an beiden Armen ergänzt. Und auch der Rest ihres Körpers hat sich vor Kurzem ganz schön geändert: Sophia ließ ihre Oberweite verkleinern, um ihren Rücken zu entlasten. Mit nicht mal 30 Jahren ist Sophia also vollends in ihrem Körper angekommen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de