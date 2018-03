Wird es zu einer Liebes-Szene zwischen Jude Law (44) und Johnny Depp (53) kommen? Beide Hollywood-Stars spielen im zweiten Teil von "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" Zauberer, die sich auf verschiedenen Seiten gegenüber stehen. Johnny Depp ist erneut in der Rolle des Gellert Grindelwald zu sehen, der die Menschheit unterjochen will. Jude Law wird den jungen Albus Dumbledore verkörpern, der später in Harry Potter sein Leben gibt. Der Twist: Albus war einst in Gellert verliebt, bis der sich als Bösewicht herausstellte. Ob das auch auf der Leinwand thematisiert wird, steht noch offen.



