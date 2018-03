Von der einstigen Germany's next Topmodel-Kandidatin zur Fitness-Ikone: Diese Wandlung legt Lisa G. (20) gerade hin! Doch wer glaubt, dass die durchtrainerte Beauty total zufrieden mit ihrem Körper ist, irrt gewaltig. Promiflash traf Lisa bei ihrem Training im Kölner McFit-Studio und dort fand sie ehrliche Worte: "Also ich sag mal so: Leute, die intensiv Fitness betreiben sind nie zu hundert Prozent zufrieden mit ihrer Figur, das ist einfach so." Ihr sportlicher Body ist für Lisa selbst scheinbar noch immer eine Fitness-Baustelle: "Also ich würd niemals behaupten, dass meine Figur perfekt ist, auf gar keinen Fall. Ich hab auch meine Problemzonen, das hat jeder von uns und ich finde, man kann immer noch irgendwas ausbessern."



