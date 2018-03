Tim Oliver Schultz (28) ist wohl ein Multitalent! Sein schauspielerisches Talent bewies er bereits mehrfach in der Rolle des krebskranken Leo in der Serie Club der roten Bänder. Nun präsentierte sich der 28-Jährige auf Instagram auch von seiner sportlichen Seite: Er postete ein Video von sich, in dem er mit dem Skateboard einen Kickflip macht. Die Landung ist zwar etwas holprig, Spaß hat Tim aber auf alle Fälle!



