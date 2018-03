Viele Menschen wollten sie sehen: Lisa und Lena (14), die Musical.ly-Stars. Auf der Musik-Video-Plattform haben die Zwillinge über 18 Millionen Follower, auf Instagram knackten sie kürzlich die Zehn-Millionen-Grenze. Entsprechend tauchten dann auch zur Autogrammstunde in der Mall of Berlin zahlreiche Fans auf. Von diesem Support waren die Twins ganz schön geflasht. "Es ist so krass, wenn man sich mal vorstellen muss, wie lange die auf dich warten, man kann es einfach nicht glauben", erzählten sie Promiflash. Aber die beiden nahmen sich für jeden Zeit. Total bodenständig machten sie gemeinsame Fotos, knuddelten Fans und trockneten auch mal ein paar Tränchen.



