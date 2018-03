Was ist dran an den Babygerüchten um Eva Longoria (42)? Die Fans der Schauspielerin munkeln seit mehreren Monaten über eine Schwangerschaft des Desperate Housewives-Stars. In letzter Zeit hüllt die TV-Beauty ihren Traumkörper nämlich lieber in figurumspielende Kleidchen als in hautenge Roben. Ihre aktuellen Urlaubs-Pics aus Hawaii befeuern diese Spekulationen nun noch: Die Follower der 42-Jährigen wollen bei ihrem sonst so durchtrainierten Bikini-Body eine verdächtige Wölbung erkennen. Eva gibt ihnen in einem Snapchat-Statement in diesem Punkt sogar recht: "Ich sehe zwar schwanger aus, aber da ist nur ganz viel Käse in meinem Bauch. Ich bin nicht schwanger! Ich esse nur viel Käse, trinke Wein und esse Pancakes", nimmt sie die Munkeleien mit Humor.



