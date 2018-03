Klare Ansage an die Frauenwelt von Let's Dance-Teilnehmer Faisal Kawusi (25). Der pfundige Comedian ist seit etwas mehr als zwei Jahren Single. Bei der Suche nach einer neuen Freundin setzt er aber eindeutige Figurstandards. Das verrät er jetzt gegenüber der Closer: "Ich habe auch schon Frauen kennengelernt, die kräftiger waren. Aber da gibt es Grenzen, so doof das klingen mag. Ich will keine Frau, die so aussieht wie ich." Der Tanzbär weiß also, was er will. Liegt das etwa an dem Anblick der vielen sportlichen Tänzerinnen, die aktuell um ihn herumschwirren? Nein, der 1,90-Meter-Hüne hat in der Vergangenheit einfach seine Erfahrungen gesammelt.



