Einfach wunderschön! am 17. Mai feiert GZSZ sein 25. Jubiläum mit einer hochbrisanten Folge: Sunnys (Valentina Pahde, 22) und Felix' (Thaddäus Meilinger, 35) Trauung steht an, die Chris (Eric Stehfest, 27) jedoch verhindern will. Für ein RTL-Fotoshooting verwandelte sich Valentina jetzt schon mal vorab in eine Braut. Das komplette Hochzeitskleid wird zwar noch nicht enthüllt. Dank der raffinierten Brautfrisur lässt sich aber durchaus bereits erahnen, wie großartig Sunny an ihrem großen Tag aussehen wird.



