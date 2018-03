Neuer Serien-Hype auf Netflix! Am 31. März veröffentlichte der beliebte Streaming-Dienst die neue Serie "Tote Mädchen lügen nicht" (Originaltitel: "13 Reasons Why"), die schon jetzt begeistert. Die Geschichte handelt von Hannah (Katherine Langford, 20), die Selbstmord begeht und anschließend die dafür Verantwortlichen mit Kassetten-Botschaften heimsucht. Einer von ihnen ist Clay (Dylan Minnette, 20), der dem Teenie-Mädchen zu Lebzeiten sehr nah stand – und einem Hollywoodstar in jungen Jahren sehr ähnlich sieht! Dylan könnte glatt als kleiner Bruder von Freddie Prinze Jr. (41) durchgehen. Was außerdem wahrscheinlich kaum einer über die Mini-Serie wusste: Keine Geringere als Selena Gomez (24) hat sie produziert.



