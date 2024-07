Sarah Michelle Gellars Mann unterstützt sie in schwerer Zeit

Sarah Michelle Gellar (47) macht gerade keine leichte Zeit durch. Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass ihre gute Freundin Shannen Doherty (✝53) gestorben ist. Doch ihre Trauer muss die Schauspielerin nicht alleine bewältigen: Wie sie mit einem seltenen Schnappschuss auf Instagram verrät, ist ihr Mann Freddie Prinze Junior (48) ihr eine große Stütze. Zu dem Foto, auf dem die Turteltauben in die Kamera lächeln, schreibt sie: "Ich halte meine Lieben jetzt noch ein wenig fester."

Erst vor rund einer Woche nahm der "Buffy – Im Bann der Dämonen"-Star in einem herzzerreißenden Statement auf Instagram Abschied von seiner langjährigen Freundin. Zu einer Reihe von Bildern, die Sarah und Shannen zeigen, ließ sie ihren Gefühlen freien Lauf. "Wie soll man die richtigen Worte finden, um 30 Jahre Freundschaft zusammenzufassen? Ich erinnere mich immer wieder daran, dass es nur so wehtut, weil es so viel Liebe gab", trauerte sie.

2015 war bei Shannen erstmals Brustkrebs festgestellt worden. Doch obwohl sie mehrere Therapien durchlief, kehrte die Krankheit immer wieder zurück. Trotz der Rückschläge zeigte sie sich jedoch immer optimistisch. Vor Kurzem wurde dann bekannt, dass sie an den Folgen ihrer Krebserkrankung gestorben ist. "Schweren Herzens bestätige ich den Tod der Schauspielerin Shannen Doherty. Am Samstag, dem 13. Juli, hat sie ihren Kampf gegen den Krebs verloren, nachdem sie viele Jahre gegen die Krankheit gekämpft hat", bestätigte die Pressesprecherin des Charmed die tragischen Neuigkeiten vor einigen Tagen.

sarahmgellar Sarah Michelle Gellar und Shannen Doherty, Schauspielerinnen

Getty Images Shannen Doherty, Schauspielerin

