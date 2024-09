Freddie Prinze Jr. ist im Sequel von Kult-Horrorfilm dabei

Freddie Prinze Junior (48) kehrt offiziell zu "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" zurück und übernimmt wieder seine Rolle als Ray Bronson, die er bereits im Originalfilm von 1997 und dessen Fortsetzung von 1998 verkörperte. Dies wurde jetzt von Quellen gegenüber Deadline bestätigt. Während Freddie nun fest zum Cast des neuen Films gehört, sind die Verhandlungen mit dem damaligen Co-Star Jennifer Love Hewitt (45), die erneut die Rolle der Julie James spielen soll, noch im Gange. Neben Freddie sind Chase Sui Wonders (28), Madelyn Cline (26), Sarah Pidgeon, Tyriq Withers und Jonah Hauer-King bereits als Teil des neuen Casts angekündigt. Chase' Besetzung wurde erst kürzlich bekannt gegeben.

Die Regie des neuen Films, der von Sony Pictures am 18. Juli 2025 in die Kinos gebracht wird, übernimmt Jennifer Kaytin Robinson (36), basierend auf einem Drehbuch von ihr und Sam Lansky. Neal Moritz (65) ist als Produzent beteiligt. Die Handlung des Films wird jedoch noch unter Verschluss gehalten. Die ursprüngliche Filmreihe begann mit der Geschichte von vier Freunden, darunter Freddie Prinze Jr. und Jennifer Love Hewitt, die nach einem tragischen Unfall von einem hakenschwingenden Wahnsinnigen verfolgt werden. Der Erfolg des ersten Films führte zur Produktion mehrerer Fortsetzungen und einer TV-Serie, die 2021 auf Prime Video ausgestrahlt wurde.

Freddie Prinze Junior ist nicht nur durch seine Rolle in der Horrorfilmreihe bekannt geworden, sondern hat sich auch als Schauspieler in anderen Projekten wie "The Girl in the Pool" und "Christmas with You" einen Namen gemacht. Die Popularität der "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"-Reihe trug dazu bei, Freddie einen festen Platz in der Filmindustrie zu sichern, und seine Rückkehr wird sicherlich von vielen Fans mit Spannung erwartet. Privat ist Freddie mit Schauspielkollegin Sarah Michelle Gellar (47) verheiratet.

Action Press / United Archives GmbH Freddie Prinze Junior und Jennifer Love Hewitt in "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"

United Archives GmbH / ActionPress Szene aus "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast", 1997

