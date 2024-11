Sarah Michelle Gellar und ihr Freddie meiden die Paparazzi

Sarah Michelle Gellar (47) und Freddie Prinze Jr. (48) sind bekannt für ihr zurückgezogenes Leben abseits des Hollywood-Rummels. Im Podcast "Oldish" enthüllt Freddie, wie es dem Schauspiel-Paar gelingt, dem Rampenlicht zu entkommen. "Das ist eine bewusste Entscheidung", erklärt er und fügt hinzu, dass sie es vermeiden, zu trendigen Orten zu gehen, an denen Paparazzi häufig lauern. Ihr Rezept für ein ruhiges Leben? Keine Partys und keine angesagten Lokale, sondern gemütliche Restaurants, die kaum Aufsehen erregen.

Der 48-Jährige betont, dass es nicht schwierig sei, die Aufmerksamkeit zu vermeiden, wenn man es wirklich wolle. Obwohl es Zeiten gebe, in denen Paparazzi vor ihrem Haus warteten, hätten sie prominente Nachbarn wie Arnold Schwarzenegger (77), die weitaus mehr im Fokus stünden. "Ich lasse sie einfach zuerst gehen, dann folgen die Fotografen ihnen", scherzt Freddie. Dieses strategische Vorgehen zeigt, dass das Paar keinen Wert auf das Blitzlichtgewitter legt und bewusst ein unaufgeregtes Alltagsleben bevorzugt. Lediglich auf dem roten Teppich lassen sich die beiden ab und zu blicken.

Freddie und Sarah lernten sich 1997 am Set des Films "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" kennen und heirateten 2002. Gemeinsam haben sie zwei Kinder: Tochter Charlotte und Sohn Rocky (12). Sarah, die in New York aufgewachsen ist, erlebte das Nachtleben schon vor ihrem 21. Lebensjahr intensiv und bevorzugt heute ein ruhigeres Leben. Freddie hingegen sagt, die Anzahl der Clubs, die er jemals besucht hat, ließe sich an einer Hand abzählen. Ihr zurückgezogenes Leben hat dazu beigetragen, dass ihre Beziehung seit über 22 Jahren Bestand hat, was in Hollywood eine Seltenheit ist.

Getty Images Sarah Michelle Gellar mit ihrem Ehemann Freddie Prinze Junior, Januar 2023

Instagram / sarahmgellar Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Junior, Schauspieler

