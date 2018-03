Egal was Daniela Katzenberger (30) tut, einigen Fans kann sie es nie recht machen und erntet oft fiese Kritik auf ihrem Facebook-Profil. Doch die Katze findet das überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil: "Manchmal weiß ich, dass da was kommen könnte und poste die Bilder trotzdem, weil ich das manchmal auch gut finde, wenn so Diskussionen entstehen. Ich find's auch manchmal gar nicht so schlecht, die Leute so ein bisschen an der Nase herumzuführen, so gemein, wie es klingt", plaudert Dani im Interview mit Promiflash aus.



