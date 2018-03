Bibi Heinicke (24) und Julian Claßen (24) haben für eine Welle der Empörung gesorgt! Das YouTube-Paar verbrachte seinen Urlaub in den USA. Nichts Außergewöhnliches – wäre da nicht der Aufenthalt in einem Megaluxushotel. Bei den Promiflash-Lesern kamen die Social-Media-Beiträge der beiden alles andere als gut an. Trotz Shitstorm muss man Bibi und ihrem Julian aber eines lassen: Sie schafften es einmal mehr, mit ihren Bildern in aller Munde zu sein.



