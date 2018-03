Diese Mini-Stars stehlen dem Papi doch glatt die Show! Auf der "Guardians of the Galaxy Vol. 2"-Premiere in Hollywood nimmt Megastar Vin Diesel (49) seinen Nachwuchs Vincent und Hania mit auf den Red Carpet – und die posen schon wie ganz große Promis. Spontan albert der coole Daddy dann noch mit seinen Sprösslingen herum und sorgt so für eine wahre Blitzlicht-Explosion. Seine Jüngste, Töchterchen Pauline, ist an besagtem Abend zwar nicht dabei, macht mit ihrem Papi aber schon Instagram unsicher. "Pauline, bedeutet es etwas, dass 'Fast & Furious 8' den besten Filmstart aller Zeiten hinlegt?", fragt der Actionheld seine Kleine und spielt auf den krassen Movie-Erfolg an. Kein Wunder, dass für den Schauspieler bei so viel Unterstützung gerade alles top läuft.



