Sie lässt ihren Worten Taten folgen. Cara Delevingne (24) kündigte vor Kurzem an, dass sie für ihren neuen Film "Life in a Year" Haare lassen würde. Mit einem Kurzhaarschnitt fing sie an, es endete in einer radikalen Komplettrasur. In Toronto steht Cara zusammen mit Jaden Smith (18) vor der Kamera und darf sich sogar über Set-Besuch von Jadens Papa und Suicide Squad-Kollege Will Smith (48) freuen. Das Unglaubliche dabei: Cara trägt jetzt tatsächlich Glatze!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de