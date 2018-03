Über vier Millionen Instagram-Followern gefällt dieser Serienfamillien-Zusammenhalt! Selena Gomez (24) rührt ihre Fans jetzt mit emotionalen Glückwünschen zur Hochzeit ihres Serien-Bruders David Henrie (27). Zusammen standen die beiden für die Disney-Sendung "Die Zauberer vom Waverly Place" von 2007 bis 2012 vor der Kamera. Und auch fünf Jahre nach dem Serienende stehen sich die Sängerin und der Ex-How I Met Your Mother-Sohn nahe. Am 21. April war Selena zu Gast auf Davids Hochzeit und postete im Anschluss rührende Glückwünsche an ihren Schauspielkollegen: "Ich bin gerade sehr emotional, was die Tatsache angeht, dass mein großer Bruder geheiratet hat. Obwohl wir ganz sicher wussten, dass er der Erste sein würde. Möge Gott dich und deine Ehefrau segnen, Henrie!" Die Fans der 24-Jährigen sind restlos begeistert und drücken über vier Millionen Mal auf "Gefällt mir". Wow!



