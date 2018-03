Sie hat es tatsächlich getan. Selena Gomez (24) hat zur Schere gegriffen und kurzen Prozess gemacht. Statt langer Wallemähne trägt die Sängerin ab sofort einen trendigen Short-Bob. Und mit ihrem neuen Look erinnert die Brünette doch glatt an Stars wie Demi Lovato (24), Lucy Hale (27) und Kylie Jenner (19), die den Trend in den letzten Monaten salonfähig gemacht haben. Und auch bei Selenas Fans kommt die Veränderung gut an: "Du siehst unglaublich heiß aus" und "Wow, was für ein schönes Mädchen du bist" lauten nur zwei der positiven Kommentare unter ihrem Instagram-Pic. Definitiv gelungen...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de