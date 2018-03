Wird das der Hit des Sommers? Patricia Blanco (46) meldete sich im März dieses Jahres aus dem Tonstudio zurück und verkündete auf Facebook: "Der Song ist im Kasten! Seid gespannt!" Jetzt gibt es erste Details: Die Single trägt den Namen "Find My Way". Mit Promiflash sprachen Patricia und Musiker Peter Newman jetzt über ihr musikalisches Projekt: "Das Erste, was ich im Kopf hatte, war ein schöner Sommerhit. Und Fernsehgarten, alle machen mit", verriet Peter im Interview. Im Text hätten die beiden viel aus ihrem Leben verarbeitet. Vor allem sei der Song aber eines: groovig! Noch in diesem Jahr soll die Single des Duos erscheinen.



