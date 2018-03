Goodbye, Deutschland! Daniela Katzenberger (30), Lucas Cordalis (49) und ihre gemeinsame Tochter Sophia (1) verlassen ihre Heimat. Eigentlich wollte die kleine Familie in Deutschland ein neues Zuhause suchen, dieser Plan hat sich jetzt allerdings geändert. Tatsächlich wandern die drei nach Mallorca aus! Das hat auch einen ganz bestimmten Grund: Dani und Lucas wollen ein ruhigeres Privatleben. Gegenüber Promiflash verrieten sie, wie wichtig es ihnen sei, ungestört zu leben: "Wir sind hier einfach niemand. Das ist schön. Es ist schön, ein Niemand zu sein. Das ist ganz angenehm." Trotzdem freuen sie sich darauf, ab und zu nach Deutschland zurückzukommen: "Wir haben hier komplett unsere Ruhe, was eigentlich auch mal ganz schön ist. Aber desto mehr kann man es eben genießen, wenn wir wieder in Deutschland sind und einem dann plötzlich wieder einfällt, wer man ist und dass einen die Leute erkennen. Man vergisst das auch oft."



