In der letzten Let's Dance-Folge hat es in der Jury mächtig geknallt. Joachim Llambi (52) und Jorge Gonzalez (49) haben sich so in die Haare bekommen, dass der strenge Spanier in der Werbepause wutentprannt das Studio verlassen haben soll. Doch das ist nicht das erste Mal, dass zwischen den Experten ordentlich die Fetzen fliegen. Bereits im letzten Jahr kam es zu hitzigen Diskussionen, weil Llambi scharf gegen die Performance von Eric Stehfest (27) und Tanzpartnerin Oana Nechiti (29) schoss. Seine Kollegen teilten diese Meinung allerdings ganz und gar nicht. Auch nach der tänzerischen Darbietung von Carmen Geiss (2014) und Joana Zimmer (2012) ging es hinter dem Jury-Pult heiß her. Aber mal ehrlich: Was wäre "Let's Dance" ohne die kleinen, aber feinen Jury-Sticheleien...



