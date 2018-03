Justin Bieber (23) veröffentlichte zusammen mit DJ Khaled (41) die Single "I'm the One". Im Clip dazu zeigte sich der Sänger natürlich auch oberkörperfrei. Mit diesem Anblick brachte er nicht nur die Frauen zum dahin schmelzen, sondern offensichtlich auch Kay One (32). Der deutsche Rapper teilte das Video auf seiner Facebook-Seite und war begeistert: "Zu krass einfach. Checkt mal bei Instagram das Making-of von dem neuen Song von DJ Khaled und Justin Bieber und Lil Wayne (34). Ich glaube, die werden so killen! Endlich was Neues von JB. Bin echt gespannt!”



