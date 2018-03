Floppt ihre Modelkarriere jetzt wegen Germany's next Topmodel? Die diesjährige Kandidatin Neele Bronst (20) flog schon in der sechsten Folge raus, wollte ihre Catwalk-Laufbahn aber eigentlich weiterverfolgen. Allerdings findet Neele einfach keine Agentur mehr! "Ich hab halt leider die Erfahrung machen müssen, dass ich durch diese Teilnahme bei ‘Germany’s next Topmodel’ in keiner guten Agentur mehr genommen worden bin. Du hast so ein gewisses Image und damit kann vielleicht nicht jede Agentur arbeiten", erklärt Neele im Promiflash-Interview.



