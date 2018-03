Sehen wir ihn nächstes Jahr auf dem Parkett? Kurz vor der diesjährigen Jubiläumsstaffel von Let's Dance verletzte sich Pietro Lombardi (24) beim Sport – das war das gesundheitsbedingte Aus für den Sänger. Wird er seine tänzerischen Fähigkeiten stattdessen 2018 unter Beweis stellen? "Ich weiß es nicht. Wirklich, ich weiß es nicht. Ich bin noch in Gesprächen mit anderen Sachen, und wenns passt, ja, wenn nicht, nicht", verriet der 24-Jährige im Interview mit Promiflash. Lust auf die Herausforderung hätte er auf jeden Fall, wie er schon in früheren Interviews zugegeben hat: "Ich weiß, dass ich ein schlechter Tänzer bin – zu 100 Prozent. Aber das ist genau das, was mir den Push gibt."



