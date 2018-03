Ein Küsschen für die heimliche Siegerin? Heidi Klum (44) drückt GNTM-Kandidatin Carina Zavline ein Bussi auf die Wange. Die brünette Model-Anwärterin, die knapp vor dem Finale die Show verlassen musste, teilt den innigen Moment ganz happy auf Instagram. Dass Heidi großes Potenzial in der Studentin sieht, verriet Carina schon bei den GreenTec Awards in Berlin: "Sie hat bei meinem Rauswurf gesagt, dass sie sich sicher ist, dass ich meinen Weg auch ohne sie gehen werde. So etwas von Heidi Klum zu hören, heißt schon etwas und ich werde sie auch nicht enttäuschen damit." Und weil Carinas Ambitionen kein Lippenbekenntnis bleiben sollen, will das Nachwuchs-Model die Laufstege nach dem Studium erobern – ob mit oder ohne Hilfe der Model-Mama.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de