Kopiert Cro (27) etwa seinen Rapper-Kollegen Sido (36)? Am Montag überraschte der Mann mit der Panda-Maske seine Fans mit einem neuen Song – und das nach drei Jahren Showbiz-Abstinenz. Das Besondere: In dem Clip sieht man erstmals Teile des Gesichts des Musikers! Für manche Facebook-User aber kein Grund zur Freude: "Das war doch so klar. Hat Sido ja auch so gemacht!", "Ah, einen auf Sido machen. Daumen runter" oder "Sido Kopie", lauteten drei der Kommentare. Sido ließ 2005 beim Bundesvision Song Contest nach zwei Jahren seine Totenkopf-Maske erstmals fallen. Seitdem sieht man den Ehemann von Charlotte Würdig (38) nur noch selten mit dem guten Stück.



