Einmal so sein wie Superstar Cristiano Ronaldo (32) – davon träumt Norberto Briceño. Auf seinem Instagram-Profil stellt der 28-Jährige regelmäßig die Bilder seines Idols nach. Von seinen Extrakilos lässt er sich dabei nicht abhalten. Im Gegenteil: Norberto setzt seine Kurven gekonnt in Szene und schreckt dabei auch nicht vor den besonders sexy Posen des Profikickers zurück. Und warum? Norberto erhoffte sich mehr Selbstbewusstsein! Das hat er auch bekommen. Auf BuzzFeed hält er seine Erfahrungen fest: "Ich bin ein dicker Typ und alles andere als perfekt. Aber das ist gut so. […] Es kommt nicht darauf an, wie du aussiehst, solange du dir selbst treu bleibst."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de