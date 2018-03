Wie ist es wohl, seine Ex im Brautkleid zu sehen? Genau diese Erfahrung musste vor Kurzem Ex-GZSZ-Hottie Raúl Richter (30) machen. Zum 25. Jubiläum der Daily-Soap schlüpfte Valentina Pahde (22) in einen Traum in Weiß – zu hart für ihren Verflossenen Raúl? Das TV-Traumpaar trennte sich bereits im Oktober 2016. Promiflash hat bei der "Global Gladiators"-Premiere in Berlin einfach mal nachgefragt: "Ich habe das Jubiläum nicht geguckt. [...] Aber ich habe sie schon auf Fotos gesehen", erzählte der Sunnyboy auf dem roten Teppich. Und wie hat ihm seine Ex als wunderschöne Braut gefallen? "Ja, hübsch sah sie aus!" Bei diesen heißen Hochzeits-Pics konnte wohl auch Raúl nicht wegschauen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de