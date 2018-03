Engelsgleiche Zukunftspläne für Céline Bethmann (18)! Am 25. Mai gewinnt die Koblenzerin das spannende Finale von Germany's next Topmodel. Nach diesem ersten Meilenstein hat sie bereits große Pläne für die Zukunft: Das Model möchte Victoria's Secret-Engel werden. Auf Nachfrage der Cosmopolitan, worauf sich Céline nach ihrem GNTM-Sieg am meisten freue, antwortet sie: "Darauf, in Deutschland als Model richtig bekannt zu werden und dann irgendwann für Victoria’s Secret zu laufen. Viele meinten, dass ich einen ganz guten Engel abgeben würde." Promiflash hat das VS-Girl-Potential der 18-Jähren einmal unter die Lupe genommen: Für Céline sprechen ihre perfekte Figur und ihre tolle Ausstrahlung. Ein Gegenargument ist, dass die zurückhaltende Brünette noch mehr aus sich herauskommen sollte.



